Электросети Техаса вернулись к работе в штатном режиме после масштабных сбоев

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Электросети Техаса в пятницу вернулись к работе в обычном режиме после сбоев, вызванных резким похолоданием и снегопадами. Об этом сообщили в Twitter группы энергетических компаний Техаса ERCOT (Electric Reliability Council of Texas), которая обслуживает около 90% потребителей штата.

"Работа ERCOT вернулась в норму, мы больше не просим экономить энергию", - отметили представители оператора. В ERCOT уточнили, что в ночь на пятницу в штате не зафиксировали новых отключений электроэнергии.

Ранее конгрессмен Марк Виси (демократ от Техаса) заявил, что электрическая сеть штата находилась на грани коллапса в понедельник. В связи с этим в штате начали веерные отключения электроэнергии.

Губернатор Техаса Грегг Эбботт в четверг проинформировал, что после потепления обстановка в штате постепенно нормализуется. Согласно оценкам портала poweroutage.us, из примерно 12,5 млн потребителей электроэнергии в штате без света остаются около 145 тыс.