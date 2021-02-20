"Известия": более четверти школьных чатов находятся в открытом доступе

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Более четверти школьных родительских или классных чатов (28%) не защищены от мошенников. Об этом в субботу сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов из команды интерактивной рабочей тетради Skysmart (проект Skyeng).

"Родительские или классные чаты в меньшей степени интересуют злоумышленников. Но это не говорит о том, что данные хорошо защищены. Из исследования мы видим, что каждый четвертый чат или сообщество, где учителя общаются с учениками, открыт, и любой может видеть контакты других участников, данные об успеваемости, фото с мероприятий, другие сведения и использовать эту информацию по своему усмотрению", - сообщил изданию GR-директор Skyeng Макар Гончаров.

В анонимном опросе приняли участие 2,8 тыс. учителей, сообщает газета. Так, 76% педагогов размещают в подобных чатах и группах информационно-новостные сообщения, еще 14% опрошенных публикуют данные об итогах успеваемости детей, а 10% респондентов делятся отчетом о проведенных мероприятиях с приложением фотографий и списков достижений школьников.

По данным издания, 12% не согласовывают с родителями размещение информации о детях в школьных группах и чатах, еще четверть учителей делает это не всегда. Большинство опрошенных педагогов (63%) спрашивают разрешение родителей о публикации данных.