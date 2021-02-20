В Испании заявили, что ждут возвращения туристов из России

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Испания ждет возвращения туристов из России, однако будет решать вопрос о возобновлении приема путешественников из РФ в координации с партнерами по ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в министерстве промышленности, торговли и туризма королевства.

"Мы с нетерпением ждем возможности снова принять туристов из России в Испании, - уточнили в ведомстве. - Но отмена текущих ограничений на несущественные поездки из третьих стран, [которые не входят в состав] ЕС, - это решение, которое нам нужно принять вместе с нашими европейскими партнерами, и оно связано с развитием эпидемии как внутри ЕС, так и в других странах".

"Мы работаем с прогнозом, что лето может ознаменовать начало постепенного восстановления международного передвижения, которое начнется сначала с наших европейских соседей, а затем продолжится с удаленными рынками, - добавили в министерстве. - Процесс вакцинации [от нового коронавируса] в Испании идет по плану, и наша цель состоит в том, чтобы летом были привиты 70% взрослого населения".

"На европейском континенте Россия и Испания входят в шестерку стран, в которых было сделано больше всего прививок, а в ЕС Испания является четвертой страной, которая ввела больше всего доз, - уточнили в ведомстве. - Если все пойдет хорошо, в марте ЕС может разрешить новую вакцину Janssen, которая требует введения только одной дозы и которая ускорит процесс вакцинации".

В настоящий момент Испанию могут посещать лишь определенные категории граждан РФ, но не туристы. Для россиян продолжают действовать правила, в соответствии с которыми въезд на территорию королевства возможен только при наличии документально подтвержденных оснований. Кроме того, граждане России должны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия в Испанию.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 3,1 млн случаев заражения. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 67,1 тыс. человек. Кампания по вакцинации началась в королевстве 27 декабря прошлого года.