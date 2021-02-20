В СФ просят обязать ликвидаторов разливов нефти применять карты экологически уязвимых зон

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко направила министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову письмо с предложением законодательно закрепить обязанность использовать карты наиболее экологически уязвимых прибрежно-морских зон при ликвидации разливов нефти и при транспортировке углеводородов. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

"Важным элементом обеспечения готовности к ликвидации разливов нефти служат карты уязвимости прибрежно-морских зон. Такие карты должны использоваться в планах ликвидации, ориентируя ликвидаторов защищать наиболее уязвимые участки и объекты и жертвуя наименее уязвимыми. Тем самым использование карт значительно снижает негативные экономические и экологические последствия разливов", - говорится в письме.

"К сожалению, в российском законодательстве и нормативных документах по ликвидации разливов нефти в морских акваториях нет соответствующих требований. Карты уязвимости важны также для инженерно-экологических изысканий и оценки воздействия на окружающую среду шельфовых проектов. Вместе с тем учения аварийно-спасательных служб в Кольском заливе также проходят без учета минимизации ущерба от возможных разливов и операций по их ликвидации", - уточняет сенатор.

Как пояснила Кусайко ТАСС, карты уязвимости должны лежать в основе плана по ликвидации разливов нефти. "Нефтедобывающая компания всегда заключает договор с компанией, занимающейся ликвидацией нефти. В соответствии с этими данными об уязвимости ликвидатор будет убирать нефть или последствия ее разлива там, где это нужно, чтобы максимально снизить ущерб для природы: там, где есть лежбища животных, нерест рыб, обитает редкая фауна и так далее", - сказал сенатор.

Как говорится в письме, нефтяные компании и организации, ликвидирующие разливы, для снижения расходов избегают комплексного решения вопросов в сфере экологии, в частности разработки и использования карт уязвимости. При этом в России пока нет единой методики разработки таких карт, подчеркивается в документе.