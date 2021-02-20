{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аэропорт города Санья на новогодних каникулах обслужил около 338 тыс. пассажиров

Пик перевозок пришелся на 17 февраля - 63 тыс. пассажиров

САНЬЯ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс города Санья в южной китайской провинции Хайнань за неделю выходных по случаю Нового года по лунному календарю обслужил порядка 338 тыс. пассажиров. Об этом пишет газета "Хайнань жибао".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

Средний пассажиропоток в аэропорту Санья с 11 по 17 февраля составлял около 48 тыс. человек. Пик перевозок пришелся на 17 февраля - 63 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями для перелета в минувшие праздники были Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду и Чунцин. В общей сложности аэропорт города Санья за указанный период обслужил 2192 рейса.

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык. "Золотая неделя" выходных по случаю Чуньцзе для китайцев - это традиционное время для путешествий как по стране, так и за рубеж, однако в этом году из-за пандемии COVID-19 турпоток упал по всем направлениям на фоне призыва властей не совершать поездки без крайней необходимости.

Теги
Хайнань
ГП заявила, что ФРГ вновь отказалась предоставить информацию о якобы отравлении Навального
В ведомстве отметили, что этот факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года
Читать полностью