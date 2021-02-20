Аэропорт города Санья на новогодних каникулах обслужил около 338 тыс. пассажиров

САНЬЯ /Китай/, 20 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Феникс города Санья в южной китайской провинции Хайнань за неделю выходных по случаю Нового года по лунному календарю обслужил порядка 338 тыс. пассажиров. Об этом пишет газета " Хайнань жибао ".

Средний пассажиропоток в аэропорту Санья с 11 по 17 февраля составлял около 48 тыс. человек. Пик перевозок пришелся на 17 февраля - 63 тыс. пассажиров. Самыми популярными направлениями для перелета в минувшие праздники были Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чэнду и Чунцин. В общей сложности аэропорт города Санья за указанный период обслужил 2192 рейса.

Новый год по лунному календарю, или, как его называют в Китае, Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь с 11 на 12 февраля и продлится до 31 января 2022 года. Его покровителем является Белый металлический бык. "Золотая неделя" выходных по случаю Чуньцзе для китайцев - это традиционное время для путешествий как по стране, так и за рубеж, однако в этом году из-за пандемии COVID-19 турпоток упал по всем направлениям на фоне призыва властей не совершать поездки без крайней необходимости.