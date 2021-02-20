Кабмин утвердил правила реестра недобросовестных исполнителей госуслуг в соцсфере

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о реестре недобросовестных исполнителей госуслуг в социальной сфере. Как говорится в сообщении на сайте правительства, нарушители будут вноситься в реестр на срок до двух лет и в течение этого периода не смогут претендовать на получение новых мер господдержки.

"Предприниматели и организации, недобросовестно оказывающие гражданам социальные услуги за счет бюджетных средств, будут включаться в особый реестр. Правила его формирования и ведения утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщили в кабмине.

С сентября 2020 года некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели могут получать субсидии на оказание социальных услуг населению. Это создает равные условия для государственного и частного сектора, помогает повысить качество и доступность самих услуг, отметили в кабмине. Господдержка предоставляется организациям, которые занимаются в том числе социальным обслуживанием населения, предоставляют санаторно-курортное лечение, оказывают паллиативную помощь, помогают в трудоустройстве.

Подписанным постановлением вводится инструмент учета недобросовестных исполнителей. Ожидается, что это поможет защитить права и интересы граждан, с которыми работают такие организации, и простимулирует бизнес для качественного предоставления услуг.

"В частности, если организация нарушит условия соглашения (например, не выполнит услугу или окажет ее не в полном объеме), то ее данные занесут в специальный реестр. Размещение информации ограничивается двумя годами. В течение этого срока компания не сможет претендовать на получение новых мер господдержки", - пояснили в правительстве.

Отвечать за ведение реестра поручено федеральному казначейству.