ГП заявила, что ФРГ вновь отказалась предоставить информацию о якобы отравлении Навального

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Германия вновь отказала в предоставлении России информации о якобы отравлении Навального, не ответив по существу на уже пятый по счету запрос Генеральной прокуратуры России. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры.

"На запрос Генеральной прокуратуры РФ от 21 января 2021 года от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию А. Навального, - сообщили в ведомстве. - Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление". "Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы", - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там отметили, что данный факт невозможно расценить иначе как игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года. "В очередной раз подчеркивая готовность Российской Федерации к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призывает германскую сторону пересмотреть подобный неконструктивный подход", - заявили в Генпрокуратуре.

21 января Генеральной прокуратуры России сообщила, что был направлен очередной запрос по случившемуся с Навальным, в котором ведомство призвало власти ФРГ исполнить ранее направлявшиеся ходатайства. Тогда в ведомстве пояснили, что поскольку большая часть запросов российского следственного органа [управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу] была отклонена, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались несодержательны, Генпрокуратура России расценила это как полное неисполнение российских запросов о правовой помощи по формальным основаниям.

Всего с 27 августа 2020 года по 21 января 2021 года в Германию было направлено пять запросов о правовой помощи по инциденту с Навальным, которому стало плохо во время полета из Томска в Москву.