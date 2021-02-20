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В Нидерландах зафиксировали вспышку птичьего гриппа

По данным Минсельхоза страны, речь может идти об опасной разновидности заболевания

ГААГА, 20 февраля. /ТАСС/. Птичий грипп обнаружен на птицефабрике в голландском городе Синт-Уденроде. Об этом сообщило в субботу Министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.

По данным ведомства, речь может идти "об опасной (высокопатогенной) разновидности заболевания". В радиусе 1 км находятся еще две птицефабрики. Для предотвращения распространения вируса вся птица на этих фермах, а это около 122 тыс. кур, будет уничтожена.

Для семи птицефабрик, которые находятся в радиусе еще 3 км, будет осуществляться регулярное тестирование на наличие птичьего гриппа. В радиусе 10 км располагается еще 26 ферм. Для них с субботы действует запрет на транспортировку как самих птиц, так и яиц, навоза и подстилки.

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Нидерланды
Пандемия COVID-19
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