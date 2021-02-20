Глава московского департамента предпринимательства планирует работать с соцсетью Clubhouse

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин зарегистрировался в новой соцсети Clubhouse, он видит в площадке возможность транслировать информацию о мероприятиях департамента.

"Я зарегистрировался буквально на этой неделе. Я сегодня даже попытался зайти на несколько обсуждений. В каких-то "комнатах" я был <...> Я понял, во всяком случае, для себя, что это, наверное, тот новый формат, трансформирующийся из 2020 года", - сказал ТАСС в субботу глава департамента.

По его словам, такие платформы, как Zoom и Skype, оказались эффективны для обсуждения рабочих вопросов, потому что, в частности, можно сэкономить время на сбор участников. В новой соцсети Фурсин видит возможность доносить информацию до более широкого круга лиц.

"С Clubhouse, что я сейчас увидел, зашел, какая-то сессия была связана с бизнесом <...> Я считаю, это возможность для нас, для наших мероприятий, наших форматов - это дает другую совершенно возможность [донести информацию до аудитории]. Я помню ограниченность для нас, допустим, Zoom или Skype, то есть когда там определенное количество [участников], не все знают, разные совершенно аудитории, - пояснил Фурсин. - Наверное, попытаюсь если не на следующей неделе, то через неделю <...> провести какие-то пресс-конференции. Открою "комнату".

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.