Принц Чарльз навестил в больнице своего отца

ЛОНДОН, 20 февраля. /ТАСС/. Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз навестил в больнице Лондона своего отца герцога Эдинбургского Филипа, который был госпитализирован 16 февраля в связи с недомоганием. Об этом в субботу сообщило агентство PA.

Отмечается, что принц Уэльский прибыл в больницу на электромобиле Tesla серого цвета. Когда он вышел из машины, на нем была медицинская маска, указало агентство.

99-летнего принца Филипа увезли в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне из соображений предосторожности, после того как он почувствовал недомогание. В пятницу стало известно, что он останется в медицинском учреждении под наблюдением врачей до следующей недели. Ранее источники агентства Reuters проинформировали, что госпитализация супруга 94-летней королевы Елизаветы II не связана с коронавирусной инфекцией.

О том, что монаршая чета привилась от коронавируса, Букингемский дворец сообщил 9 января. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих коронавирусных ограничений. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.