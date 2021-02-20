В Березниках Пермского края в сентябре откроют школу и детский сад

ТАСС, 20 февраля. Детский сад на 240 мест и школа для 1,2 тыс. учащихся откроются в микрорайоне "Любимов", который строится в городе Березники Пермского края для расселения из аварийного жилья, к сентябрю 2021 года. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова по итогам его рабочей поездки в регион.

"В ЖК "Любимов" идет строительство школы, которая сможет принять ребят в сентябре. Здание рассчитано на 1 224 учащихся. Перед подрядчиком стоит задача завершить стройку летом, чтобы до сентября школа получила лицензию. Работы ведутся в рамках нацпроекта "Образование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полпреда уточнили, что Комаров вместе с губернатором Дмитрием Махониным проинспектировал строительство детского сада на 240 мест. Отделочные работы здания завершились и начался прием заявок на поступление в детсад. "На конец февраля подано 90 заявлений. Планируется, что детский сад будет готов к работе в сентябре 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на финальной стадии также находится строительство жилого дома № 10 на улице Строителей, рассчитанный на 540 квартир. Его планируют сдать в марте этого года.

"Мы видим, что работы ведутся, заметна позитивная динамика по комплексному подходу, организационно много меняется, в том числе с точки зрения сроков и темпов строительства <…> Надеюсь, что в ближайший год мы увидим, что "Любимов" превращается в район, который будет служить примером и для Пермского края, и для других регионов по организации благоустроенной и комфортной территории, где с удовольствием будут жить люди", - цитирует Комарова пресс-служба.

Строительство микрорайона "Любимов" для переселения жителей Березников из зоны аварии началось в 2015 году. Всего планируется построить 29 домов, из которых 13 уже готовы. Возведение объектов финансируется из федерального и регионального бюджетов, а также из средств ПАО "Уралкалий".

Об аварии

В результате затопления рудника "Уралкалия" в Березниках в 2006 году в черте города образовалось четыре провала. В зону возможного проседания грунта попали жилые дома, школы, детские сады. Почти четверть аварийного жилья в Пермском крае приходится на дома, пострадавшие от аварии на руднике.

Березники - второй по величине город Пермского края с населением около 150 тыс. человек.