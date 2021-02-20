В "Бессмертном полку России" прокомментировали наказание Навального по делу о клевете

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, предпринятое Алексеем Навальным, "извращает историю" и должно наказываться по закону. Об этом в разговоре с ТАСС заявили руководители и члены Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

В субботу мировой суд назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей за клевету в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

"Он [Навальный] оскорбил ветерана войны, он назвал его предателем, то есть он очернил ему последние годы жизни. Тот всю жизнь гордился собой, своими делами, а его называют предателем. Он извращает историю нашего государства, предпринимает попытку пересмотреть результаты Второй Мировой войны", - отметил сопредседатель Центрального штаба движения кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров.

Он добавил, что 9 мая последователи ответчика выкладывали на портале "Бессмертного полка России" фотографии Гитлера и других нацистских преступников среди советских героев войны. "Он должен был получить, согласно законодательству страны, наказание и понести его", - считает собеседник агентства.

Как считает сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Елена Цунаева, оскорбительные высказывания в адрес ветерана - это попытка сыграть на святом для многих людей, чтобы привлечь к себе внимание. "Я убеждена, что человек, который позволил себе оскорбить публично ветерана Великой Отечественной войны, достоин ответить за свои слова. На мой взгляд, это очень низко и подло оскорблять пожилого человека за то, что он высказал свою позицию. Тем более использовать для этого слова "предатель", "позор", - добавила она.

Закономерность высказываний

Член Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", руководитель регионального штаба регионального отделения в Хабаровском крае Андрей Белоглазов также выразил мнение, что за клевету на ветерана Навальный должен понести наказание. Он видит в высказываниях Навального закономерность, так как ранее, по его словам, последователи блогера "атаковали сайт, где транслировались портреты участников "Бессмертного полка", который проводился онлайн". "Присылали фотографии замаскированных под красноармейцев нацистов, чтобы испортить и дискредитировать акцию. <…> Они посягают на фундаментальные вещи - на подвиг советского народа в Великой Отечественной войне", - подчеркнул он в разговоре с ТАСС.

Белоглазов добавил, что важно защитить историческую правду. "И необходимо больше рассказывать о событиях войны молодому поколению - в школах, колледжах, вузах, снимать фильмы о войне, через которые проще донести информацию. Важно, чтобы воспитательная работа велась не только с высоких трибун и "голубых экранов", но и в семьях", - подчеркнул Белоглазов.

Навальный обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). По версии следствия, 2 июня он в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию".