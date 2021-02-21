Посольство прокомментировало ликвидацию в Испании сети по эксплуатации женщин из РФ

МАДРИД, 21 февраля. /ТАСС/. Посольство России в Мадриде следит за ситуацией, связанной с полицейской операцией в Испании, в ходе которой была ликвидирована группировка, занимавшаяся сексуальной эксплуатацией женщин из России. Об этом российское диппредставительство сообщило в воскресенье в Twitter.

"Консульские сотрудники посольства и генерального консульства в Барселоне внимательно рассматривают всю поступающую информацию касательно каких-либо происшествий с участием российских соотечественников и оказывают им необходимое содействие в рамках своей компетенции, - уточнили в посольстве. - Вопрос с возможным задержанием 20 февраля наших граждан <...> также находится на контроле, выясняются обстоятельства и причины произошедшего".

В субботу полиция Испании сообщила, что пресекла деятельность преступной группировки, которая занималась сексуальной эксплуатацией женщин из России и Польши. По информации правоохранительных органов, преступная организация предоставила женщинам поддельные медицинские справки, чтобы они могли выезжать из своих стран, несмотря на закрытие границ из-за пандемии коронавируса. В ходе операции были задержаны 17 человек, освобождены две женщины.