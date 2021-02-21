На Камчатке открылась первая крытая ледовая арена

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Первый на полуострове крытый каток на 200 мест, построенный на средства рыболовецкой компании, открылся на Камчатке в воскресенье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Это важный пример социально ответственного бизнеса, который заботится не только об укреплении собственных производственных мощностей, создании рабочих мест и развитии новых производств, но и о том, как выглядит наш край. Это крайне важно, этот пример дает уверенность, что впереди, в той большой работе, которая нам предстоит, примеру Тымлатского рыбокомбината последуют и другие крупные промышленные компании, и мы продолжим совместными усилиями развивать нашу столицу и Камчатский край", - цитирует пресс-служба слова присутствовавшего на открытии ледовой арены губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Новая крытая ледовая арена будет предназначена не только для тренировочных занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию - сейчас все представители команд этих видов спорта тренируются на улице, - но и для массового катания на коньках и проведения культурных мероприятий. Каток включает в себя хоккейную коробку стандартного размера 26х56 метров, трибуны на 200 мест, два спортивных зала, командные раздевалки с душевыми, пункт проката спортивного инвентаря, гардероб для посетителей, медицинский пункт, а также технические помещения.