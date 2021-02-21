NYT: непогода и морозы выявили проблемы с инфраструктурой в США

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Морозы и суровые погодные условия в ряде штатов США показали системные проблемы в американской инфраструктуре, которые особенно ярко проявились в Техасе. Об этом в субботу сообщила газета The New York Times, подчеркнув, что системы обеспечения не смогут справиться с климатическими изменениями.

Как отмечает издание, непогода привела к массовым перебоям с энергоснабжением в ряде штатов, нефтедобыча снизилась на треть, была нарушена система водоснабжения, движение по шоссе парализовано, а планы по вакцинации были сорваны в 20 штатах. Климатические изменения все чаще испытывают на прочность эти основополагающие структуры, на которых держится американская экономика и отказ одной из них может запустить непредсказуемый эффект домино.

По мнению экспертов, все возникшие проблемы связаны с тем, что инфраструктура страны была заложена несколько десятилетий назад и рассчитана на стабильные погодные условия. "Мы сталкиваемся с будущим экстремальных условий. Мы основываемся в наших решениях по управлению рисками на том, что происходило в прошлом, а этим больше спокойно руководствоваться нельзя", - приводит издание слова Элис Хилл, отвечавшей за планирование климатических рисков в Совете национальной безопасности США.

В качестве одного из примеров авторы приводят систему канализации и водоотвода в Вашингтоне: в сентябре прошлого года из-за ливня менее чем за два часа в Вашингтоне выпало более 6 см осадков, что вызвало не только масштабное затопление улиц, но и разлив канализационных вод в домах. Причиной этого стала канализационная система, заложенная еще в конце XIX века. Из-за этого местные службы водоснабжения вынуждены тратить миллиарды долларов, чтобы обеспечить дополнительный водоотвод. "Мы находимся в своего рода неизученной территории", - приводит газета слова представителя местной компании, ответственной за водоснабжение.

Системы энергоснабжения имеют целый ряд уязвимостей: сильные штормы могут оставить без электричества прибрежные районы, засухи - ухудшить выработку электроэнергии гидроэлектростанций, а высокие температуры способны привести к снижению эффективности тепловых электростанций и электросетей как раз в то время, когда потребление энергии увеличено, так как потребители повсеместно включают кондиционеры.

Холода в США

Без электроэнергии на юге и востоке страны остаются порядка 180 тыс. человек, однако еще в начале недели без света в Техасе оказались несколько миллионов жителей, более 260 тыс. из них лишены водопроводной воды. При этом на значительной части территории штата сохраняются аномальные для этих мест холода. В среду из-за непогоды было отменено примерно 2,3 тыс. внутренних и международных авиарейсов. Особенно сложная ситуация сохраняется в аэропортах штатов Техас, Миссисипи и Кентукки.

Как сообщают техасские телеканалы, оставшиеся без света жители штата пытаются согреться в машинах. Как минимум в одном случае это привело к отравлению угарным газом. Попытки греться у каминов и газовых плит или использовать генераторы приводят к пожарам. Часть магазинов не работает из-за отсутствия света, перед оставшимися выстраиваются длинные очереди. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури. По данным газеты The New York Times, число жертв непогоды в стране достигло 58.