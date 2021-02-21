В Совфеде предложили Минздраву упростить внедрение в медицину искусственного интеллекта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко предлагает упростить государственную регистрацию медицинского программного обеспечения с искусственным интеллектом. Копия письма, которое будет направлено главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, есть в распоряжении ТАСС.

"Пунктом 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска их применения программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта отнесено к программному обеспечению с высокой степенью риска вне зависимости от условий применения и вида информации, получаемой при использовании программного обеспечения", - говорится в документе.

"Тем самым презюмируется высокий уровень опасности и устанавливаются повышенные барьеры для регистрации, даже если программное обеспечение используется для диагностики или лечения заболевания <...> либо состояний пациента, имеющих низкий риск для общественного здоровья, и формирует справочную информацию, не свидетельствующую о необходимости осуществления незамедлительных действий", - подчеркивает Кусайко.

По словам сенатора, такое регулирование существенно замедляет развитие систем искусственного интеллекта, в частности систем поддержки принятия врачебных решений, хотя такие системы "направлены на предоставление справочной информации специалисту, принимающему самостоятельное решение". "В целях снятия избыточных административных барьеров для ввода в обращение <...> программного обеспечения с использованием искусственного интеллекта следует признать утратившим силу пункт 15.1.1 номенклатурной классификации медицинских изделий по классам в зависимости от потенциального риска", - считает парламентарий.