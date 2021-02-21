КПРФ перенесла встречу с избирателями в Москве с 23 февраля на март из-за ограничений

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Встреча депутатов КПРФ с избирателями, запланированная в Москве на 23 февраля, перенесена на март. Как сообщается в воскресенье на сайте партии, в этот день состоится только возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

"23 февраля ЦК КПРФ проведет в Москве возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. При этом заявленная КПРФ встреча избирателей с депутатами Государственной думы переносится на март", - говорится в сообщении.

Это решение связано с режимом повышенной готовности из-за пандемии, погодными условиями и "административными ограничениями, которые обусловлены проведением на прилегающей к Кремлю территории массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", уточняют в партии.

Изначально коммунисты планировали провести 23 февраля традиционные шествие и митинг в честь Дня Советской армии, столичная мэрия не согласовала поданную ими заявку. Затем в партии решили провести вместо этого согласованную встречу депутатов с избирателями.