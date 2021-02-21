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Пандемия COVID-19

КПРФ перенесла встречу с избирателями в Москве с 23 февраля на март из-за ограничений

В партии сообщили, что в этот день состоится только возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Встреча депутатов КПРФ с избирателями, запланированная в Москве на 23 февраля, перенесена на март. Как сообщается в воскресенье на сайте партии, в этот день состоится только возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

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"23 февраля ЦК КПРФ проведет в Москве возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата. При этом заявленная КПРФ встреча избирателей с депутатами Государственной думы переносится на март", - говорится в сообщении.

Это решение связано с режимом повышенной готовности из-за пандемии, погодными условиями и "административными ограничениями, которые обусловлены проведением на прилегающей к Кремлю территории массовых мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества", уточняют в партии.

Изначально коммунисты планировали провести 23 февраля традиционные шествие и митинг в честь Дня Советской армии, столичная мэрия не согласовала поданную ими заявку. Затем в партии решили провести вместо этого согласованную встречу депутатов с избирателями.

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РоссияПандемия COVID-19
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