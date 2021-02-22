Власти Гонконга намерены сделать прививку от коронавируса китайской вакциной

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам и члены ее кабинета в понедельник первыми сделают прививку от коронавируса китайской вакциной CoronaVac. Мероприятие пройдет в дневное время в центральной библиотеке города, после чего Лам выступит перед журналистами, сообщили в департаменте информации местного правительства.

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Первая партия вакцины CoronaVac фармацевтической компании Sinovac Biotech поступила в Гонконг из Пекина в минувшую пятницу в объеме 1 млн доз. Эффективность препарата оценивается в 62,3% после двух доз, интервал между которым должен составлять 28 дней.

Массовая программа бесплатной и добровольной вакцинации населения этого специального административного района КНР начнется с 26 февраля. Система онлайн-бронирования будет запущена со вторника. Приоритет будет отдан медицинским работникам, постояльцам и персоналу домов престарелых, сотрудникам транспортных, иммиграционных служб.

В общей сложности власти Гонконга заказали по 7,5 млн доз трех препаратов: CoronaVac, AstraZeneca и BioNTech. Начало доставки последнего намечено на текущую неделю.