Прибывающим в Эстонию из восьми стран Европы больше не нужно соблюдать самоизоляцию

ТАЛЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Приезжие из восьми стран Европы с понедельника не должны соблюдать правила десятидневной самоизоляции по прибытии в Эстонию. Об этом сообщило министерство иностранных дел республики.

В список государств вошли Германия, Греция, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Финляндия и Хорватия, поскольку в них прирост числа заразившихся коронавирусом за последние две недели был ниже 150 на 100 тыс. жителей.

Прибывающие из остальных стран должны соблюдать самоизоляцию на протяжении десяти дней. Кроме того, путешественники из Великобритании обязаны также предъявлять отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в Эстонию.

Правительство республики ввело с 28 декабря прошлого года по 17 января масштабные ограничения из-за распространения коронавируса в уезде Харьюмаа, в том числе в Таллине, позднее их продлили до 31 января. С 1 февраля кабмин объявил о введении новых ограничений по всей стране, которые позднее ужесточил.

Общее число инфицированных в Эстонии достигло 57 616, умерли 535 пациентов.