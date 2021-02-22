Польша будет требовать отрицательный тест на COVID-19 при въезде в страну на всех границах

ВАРШАВА, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Польши готовятся на текущей неделе ввести требование о предъявлении отрицательного результата на коронавирус при въезде в страну на всех границах. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала TVN24 министр здравоохранения республики Адам Недзельский.

"Мы думаем, чтобы сделать это на текущей неделе. Мы хотим доработать правила, детали, службы должны подготовиться, потому что это будет означать возвращение к деятельности пограничной охраны", - сказал он.

"Погранохрана говорит, что ей нужно как минимум 48 часов, чтобы достичь оперативной готовности на отдельных пограничных пунктах. Поэтому, я думаю, что к концу недели это произойдет", - отметил министр, подчеркнув, что тест будут проверять как на западной, так и на южной границах республики. По его словам, в случае отсутствия теста въезжающий в республику гражданин отправится на 10-дневную изоляцию.

15 марта прошлого года из-за коронавируса Польша закрыла въезд в страну из государств, не входящих в ЕС, без острой необходимости. Попасть в республику могут только иностранцы, являющиеся супругами или детьми польских граждан или находящиеся под постоянной опекой польских граждан, иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории республики, право на работу или учебу в стране, а также представители дипломатического корпуса и члены их семей.

Все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны проходить 10-дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов. Раньше в такой карантин отправлялись только прибывающие из третьих стран. Приезжающих из государств ЕС после открытия границ в июне это не касалось.

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий. Избежать карантина можно также при предоставлении на границе справки на польском или английском языке об отрицательном тесте на коронавирус.