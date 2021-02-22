Москалькова считает плодотворным сотрудничество со справороссами в защите прав человека

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила плодотворное сотрудничество и работу с Сергеем Мироновым и партией "Справедливая Россия" в области защиты прав человека. Об этом она заявила на съезде справороссов в понедельник.

"Благодаря взаимодействую и сотрудничеству с органами власти, институтами гражданского общества, депутатами и членами партии "Справедливая Россия" удалось помочь в разрешении многих жизненных проблем людей. Защищены права многих тысяч людей. Особенно это проявилось во время борьбы с пандемией, в условиях ограничительных мер", - заявила омбудсмен.

"Только 7 тыс. валютных ипотечников не были выселены на улицы, имея на руках решения судов, потому что мы вступились за них, обратились в адрес президента РФ, он поддержал наше предложение, и появилось специальная государственная программа, которая позволила поддержать людей <...> Такие же вопросы касались и граждан России, которые работали в Байконуре, - тысячи тружеников, которые были лишены заработной платы из-за банкротства. Мы вступились за них и решили эти проблемы", - добавила она.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что совместно с Мироновым и депутатами фракции "Справедливая Россия" были "пересмотрены переговоры и отменены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел из-за незаконности и необоснованности". "Большое место в нашей работе занимали просветительские проекты и законотворчество", - добавила она.

"Призываю к дальнейшему взаимодействию в вопросах защиты прав и свобод человека и гражданина, широкие возможности для этого открывает обновленная Конституция России", - подытожила Москалькова.

22 февраля в Москве проходят съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых ожидается юридическое объединение трех политических сил. Делегаты внесут соответствующие изменения в устав "Справедливой России", а также изберут руководство объединенной партии.