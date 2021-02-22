Генсек ООН отнес вопрос распределения вакцин от коронавируса к сфере прав человека

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Вопрос справедливого распределения вакцин от коронавируса относится к сфере вопросов прав человека. Такое мнение высказал в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на открытии 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"75% всех вакцин от COVID-19 было введено лишь в 10 странах. В то же время более 130 стран не получили ни единой дозы. Справедливость в распределении вакцин безусловно относится к правам человека", - сказал он. Гутерриш выступил против "вакцинного национализма" - попыток некоторых стран оставить вакцину прежде всего для себя. По его мнению, такие действия как раз нарушают права личности.

Гутерриш также подчеркнул важность всеобщей доступности вакцин. "Вакцины должны быть международным общественным достоянием, [они должны быть] доступными, чтобы их мог позволить себе каждый", - констатировал генсек ООН.

Помимо этого, Гутерриш отметил влияние пандемии на другие проблемы в сфере прав человека. Коронавирус, продолжил он, "инфицирует политические и гражданские права, а также ограничивает пространство гражданского общества". Он указал, что пандемия привела к росту домашнего насилия в отношении женщин и детей, обострила гуманитарные сложности в зонах конфликтов, усугубила проблемы доступа к медицинским услугам, подчеркнув тем самым неравенство различных групп населения.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, всего в мире вакцинировались 204,8 млн человек, из них обе дозы вакцины получили 36,8 млн. Лидерами по числу получивших вакцину являются США (61,3 млн человек), Китай (40,5 млн) и Европейский союз (26,2 млн).

Роль цифровых платформ

По словам Гутерриша, влияние крупнейших цифровых платформ на современное общество и последствия бесконтрольного массового сбора информации о каждом человеке в киберпространстве должны стать темами серьезного обсуждения на глобальном уровне.

Генсек отметил, что сбор огромного массива информации, который происходит зачастую без ведома человека, способствует росту прибылей корпораций и ведет к развитию экономического неравенства. Массивы данных также используются властями для навязывания своей политической воли. "Все это - не научная фантастика или предсказания антиутопии XXII века. Это происходит здесь и сейчас и требует серьезного обсуждения", - сказал он.

Гутерриш также призвал все государства ставить права человека во главу угла при регулировании цифровой среды. "Мы разработали дорожную карту для цифрового сотрудничества, чтобы найти путь для движения вперед. Я призываю все страны сделать права человека центральным аспектом при разработке норм и законов по развитию и использованию цифровых технологий. Нам необходимо безопасное, равное и открытое цифровое будущее, которое не посягает на нашу личную жизнь и достоинство", - резюмировал генсек.

Роль крупнейших социальных сетей в современном обществе оказалась в центре внимания после штурма Капитолия сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа 6 января. Тогда ряд платформ, в том числе Twitter, Facebook, YouTube и другие заблокировали его аккаунты. Ранее Трамп активно использовал Twitter, а в день штурма Капитолия размещал в нем записи, которые его политические оппоненты посчитали подстрекательством к мятежу.

Неонацистские движения

Гутерриш заявил, что идеи неонацизма и группы, исповедующие расовую и этническую ненависть, сейчас представляют опасность не только для отдельных стран, но становятся трансграничной угрозой.

"Мы также должны выступить в борьбе против возрождающегося неонацизма, идеи белого превосходства, а также терроризма на расовой и этнической почве. Движения с идеологией белого превосходства и неонацизма приобретают все больший масштаб. Это уже не внутренняя террористическая угроза, она уже становится трансграничной", - сказал Гутерриш.

Генсек добавил, что участники таких групп пользуются в своих интересах большой свободой в передвижении и общении с единомышленниками по всему миру. "Отдельные индивиды и группы замешаны в поддержке безумства ненависти - сборе средств, вербовке и коммуникации как у себя на родине, так и за рубежом. Они путешествуют из страны в страну, чтобы вместе тренироваться и распространять свои отвратительные идеи", - заявил он.

Гутерриш также подчеркнул необходимость координации усилий международного сообщества для борьбы с этой угрозой. "Слишком часто такие группы, исповедующие идеологию ненависти, встречают одобрение людей, находящихся на ответственных должностях, при этом в таких формах, которые еще недавно нельзя было себе представить. Нам необходима глобальная скоординированная инициатива для победы над этой серьезной и растущей угрозой", - резюмировал генсек.