Верховный комиссар ООН призвала обеспечить в мире право на охрану здоровья

ЖЕНЕВА, 22 февраля. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что после пандемии коронавируса в мире следует создать систему, которая лучше, чем прежде, обеспечивала бы защиту прав и свобод, включая право на охрану здоровья и социальную защиту. Об этом она заявила в понедельник на открывшейся в Женеве 46-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Коснувшись темы восстановления экономической и социальной жизни после пандемии, Бачелет отметила: "У нас есть возможность заново отстроить лучшие и более инклюзивные системы, которые обращались бы к глубинным причинам [проблем] и подготовили нас к вызовам, с которыми мы, несомненно, столкнемся". "Это означает, что нужно отдать приоритет созданию и усилению систем, обеспечивающих право на охрану здоровья и социальную защиту", - подчеркнула она. Верховный комиссар призвала "устранить все формы дискриминации", которые "наносят вред здоровью" и "генерируют несправедливость", препятствуя осуществлению прав женщин, этнических, религиозных и других меньшинств.

Совет ООН по правам человека на своей 46-й сессии (22 февраля - 23 марта) обсудит актуальные правозащитные проблемы современности, включая соблюдение религиозных свобод, прав детей и инвалидов. Темой дискуссии станет также положение в полутора десятках стран, в том числе в Йемене, Сирии, Венесуэле, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, будут представлены доклады верховного комиссара ООН по правам человека по Украине и Белоруссии.

После трехлетнего перерыва в нынешней сессии в качестве полноправного члена СПЧ участвует Россия, избранная в Совет в октябре 2020 года на трехлетний период, начавшийся 1 января 2021 года.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.