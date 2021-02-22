СМИ: в Италии оштрафовали телекомпанию из-за невыплаты компенсаций подписчикам

РИМ, 22 февраля. /ТАСС/. Итальянский рыночный регулятор оштрафовал на €2 млн частную телекомпанию Sky , которой принадлежат права на демонстрацию матчей внутреннего чемпионата по футболу. Как сообщает в понедельник газета la Repubblica , причиной послужило то, что компания не выплатила компенсации подписчикам пакетов Sky Football и Sky Sport за отмененные из-за пандемии матчи.

Ведомство сочло такую практику некорректной. Sky не выплатила автоматическую компенсацию ежемесячной абонентской платы за пакеты спортивных эфиров, которые были приостановлены в результате чрезвычайной санитарной ситуации", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит газета. Телекомпания также оштрафована за недостаточно ясные разъяснения своим клиентам о возможности получения скидки на указанные пакеты после возобновления спортивных состязаний.

Стоимость ежемесячного пакета, включающего абонемент на просмотр матчей серии А, достигает €90-100. Прошлогодний национальный чемпионат был приостановлен в марте на три с половиной месяца из-за распространения вызываемого новым коронавирусом заболевания, затем был возобновлен в июне и завершен в конце августа. Текущий сезон начался планово, однако все матчи до сих пор проходят при пустых трибунах без болельщиков.