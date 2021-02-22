Украина ожидает первую партию вакцины от коронавируса 23 февраля

КИЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Первые партии вакцины от коронавируса на Украину прибудут 23 февраля утром, это будет препарат компании AstraZeneca. Об этом в понедельник, общаясь с журналистами, сообщил заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко.

"Вакцина уже в пути. Она, я надеюсь, будет на Украине утром", - отметил он, уточнив, что имеет в виду 23 февраля.

Тимошенко также сообщил, что это будет препарат компании AstraZeneca, который станет первой вакциной от коронавируса для Украины. По его словам, государство рассчитывает получать этот препарат "каждую неделю или, может быть, каждые десять дней".

В то же время он признал, что поставка на Украину вакцины от коронавируса компании Pfizer перенесена с февраля на начало марта. "Это [поставки вакцины Pfizer] должно было произойти в конце февраля. К сожалению, программа сделала изменение дат доставки. Ожидаем в начале марта", - отметил он. Тимошенко уточнил, что вакцина Pfizer поступит на Украину в рамках глобальной инициативы COVAX.

Вакцинация населения на Украине еще не началась. Власти страны отказались от российских препаратов. Они сообщили о заключении договора на получение более 1,9 млн доз вакцины китайской компании Sinovac Biotech, первые поставки которой ожидаются в апреле. Кроме того, Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения. Известно, что в это число войдут 117 тыс. доз вакцины фирмы Pfizer. Ранее также сообщалось, что по этой программе Киеву предоставят 12 млн доз компаний AstraZeneca и Novavax. Накануне партию из 500 тыс. доз препарата компании AstraZeneca отправили на Украину из Индии. 15 февраля глава Минздрава страны Максим Степанов сообщил о договоренности об увеличении на 5 млн доз поставок американской вакцины от коронавируса Novavax, в целом Киев надеется получить 15 млн доз этого препарата, начиная с июля. Документы на регистрацию своих препаратов на Украине подали Sinovac Biotech, Pfizer и AstraZeneca.

На Украине до 30 апреля действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля возобновляется так называемый адаптивный карантин, когда регионы будут условно поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. По состоянию на утро понедельника в стране зарегистрировали 3 206 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число инфицированных за время эпидемии на Украине достигло 1 307 662, выздоровели 1 147 426 человек, умерли от осложнений - 25 156.