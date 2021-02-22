Коронавирусные меры в Англии намерены отменять одновременно во всех графствах

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Действующие максимально строгие коронавирусные ограничения в Англии будут отменяться одновременно на всей территории этой административно-политической части Великобритании. С таким заявлением в понедельник выступил замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии королевства Надим Захави, отвечающий за реализацию программы вакцинации.

"Я полагаю, что в связи с новым кентским вариантом коронавируса, который стал доминирующим в Великобритании, рост заболеваемости наблюдался на примерно одном и том же высоком уровне по всей стране. Поэтому выход из карантина будет означать постепенное снятие ограничений по всей Англии", - указал он в интервью телеканалу Sky News. По словам Захави, власти откажутся от регионального подхода, который применялся в Англии осенью. Трехступенчатая система ограничений подразумевала введение разного уровня коронавирусных мер в зависимости от числа случаев заболевания в каждом из графств.

Он также подтвердил, что на первом этапе - с 8 марта - планируется возобновить занятия в английских школах. Захави добавил, что в случае благоприятной ситуации с 29 марта людям могут позволить собираться на улице группами не более шести человек, а также заниматься спортом на открытом воздухе, в частности играть в теннис, гольф, футбол и крикет.

Правительственный план выхода из общенационального карантина, который действует в стране с 4 января, представит позднее в понедельник в парламенте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ранее он назвал четыре условия, необходимые для постепенного снятия ограничительных мер: продолжение успешного осуществления программы массовой вакцинации населения; наличие данных, указывающих на снижение смертности и числа госпитализаций в результате применения вакцин; отсутствие угрозы перегрузки системы здравоохранения из-за увеличения числа больных, а также отсутствие данных, указывающих на фундаментальное изменение эпидемической ситуации в результате распространения новых штаммов вируса.

Ситуация в королевстве

Крайне сложная эпидемическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря из-за распространения на юго-востоке Англии мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. Правительство было вынуждено принять жесткие меры для борьбы с инфекцией и объявило о введении карантина в Англии. Власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии самостоятельно определяют действующие на их территории ограничительные меры, однако в целом они соответствуют английским, что делает уже третий в королевстве карантин общенациональным.

За последние два месяца в Великобритании было выявлено больше 2,6 млн новых случаев заражения коронавирусом и зафиксировано свыше 65 тыс. смертей среди зараженных при том, что с начала эпидемии в королевстве умерли 120,6 тыс. инфицированных. В течение последнего месяца ситуация последовательно улучшается на фоне массовой вакцинации, которой охвачены уже 17,6 млн человек - больше 26% населения.

Власти в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии уже объявили о поэтапном снятии ограничений при сохранении большинства действующих мер. Так, ученики младших классов шотландских и валлийских школ уже в понедельник вернулись за парты. В Ольстере занятия в классах возобновятся с 8 марта, при этом сам карантин в этой административно-политической части королевства был продлен до 1 апреля.