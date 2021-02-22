Ведущие иностранные и китайские вузы с 2018 года основали на Хайнане 36 филиалов

ХАЙКОУ /Китай/, 22 февраля. /ТАСС/. Администрация Хайнаня зарегистрировала 36 филиалов крупных китайских и зарубежных вузов с апреля 2018 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове порта свободной торговли. Об этом сообщил в понедельник информационный портал "Наньхайван" со ссылкой на местные власти.

По его данным, за тот же период на территории провинции открыли свои представительства более 50 престижных общеобразовательных учебных заведений. В целом же за неполные три года администрация региона одобрила порядка 110 учебных программ, приступив к реализации примерно 400 профильных проектов.

"Наша стратегия способствует формированию на Хайнане все более развитой системы по привлечению международных инноваций. Благодаря этому остров сможет эффективнее раскрыть свой потенциал, необходимый для стимулирования роста", - подчеркнул глава департамента образования провинции Цао Сянькунь.

Как он уточнил, в течение 13-й пятилетки (2016-2020) при сотрудничестве с иностранными партнерами Хайнань по отдельным важным направлениям добился настоящего прорыва в организации процесса обучения, аналогичного программам престижных зарубежных университетов. "В текущем году мы намерены форсировать проекты по привлечению первоклассных ресурсов из-за границы и на острове уже будет насчитываться более 40 представительств знаменитых вузов", - добавил чиновник.

Среди высших иностранных учебных заведений, открывших филиалы на Хайнане - Билефельдский университет прикладных наук (Германия), Школа гостиничного менеджмента Лозанны (Швейцария), Университет Ковентри (Великобритания), Альбертский университет (Канада). В ближайшее время в провинции планируют организовать независимые программы базирующиеся в Великобритании Даличский колледж и школа-пансион Wycombe Abbey, а также колледж при Уэслианском университете (США).

13 апреля 2018 года Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.