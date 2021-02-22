Эксперт: совмещение вакцин от коронавируса возможно при наличии официальных указаний

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Использование человеком разных вакцин от коронавируса возможно, но для этого необходимы соответствующие указания от Минздрава РФ и Роспотренадзора. Об этом в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Вы знаете, что касается "Эпивака" (вакцина "Эпиваккорона") то эта ж вакцина еще не апробирована, она должна сначала доказать свою эффективность. В принципе, совмещать разные вакцины можно, но на этот счет должны быть указания Минздрава или Роспотребнадзора, в общем, какие-то официальные. С точки зрения науки совмещать вакцины можно. Оно [совмещение] должно быть продумано, рекомендовано соответствующими инстанциями", - сказал Альтштейн.

Он добавил, что совмещение разных вакцин проводится и при других заболеваниях, например, полиомиелите. "Инактивированную вакцину дают сначала, а потом дают живую вакцину", - пояснил Альтштейн.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что более эффективным вариантом защиты от коронавируса будет применение различных вакцин.