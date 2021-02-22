{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Эксперт: совмещение вакцин от коронавируса возможно при наличии официальных указаний

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что совмещение разных вакцин проводится и при других заболеваниях, например, полиомиелите

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Использование человеком разных вакцин от коронавируса возможно, но для этого необходимы соответствующие указания от Минздрава РФ и Роспотренадзора. Об этом в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Вы знаете, что касается "Эпивака" (вакцина "Эпиваккорона") то эта ж вакцина еще не апробирована, она должна сначала доказать свою эффективность. В принципе, совмещать разные вакцины можно, но на этот счет должны быть указания Минздрава или Роспотребнадзора, в общем, какие-то официальные. С точки зрения науки совмещать вакцины можно. Оно [совмещение] должно быть продумано, рекомендовано соответствующими инстанциями", - сказал Альтштейн.

Он добавил, что совмещение разных вакцин проводится и при других заболеваниях, например, полиомиелите. "Инактивированную вакцину дают сначала, а потом дают живую вакцину", - пояснил Альтштейн.

Ранее главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков заявил, что более эффективным вариантом защиты от коронавируса будет применение различных вакцин.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Любимова заявила, что Градова запомнится зрителям мастером с уникальным обаянием
Заслуженная артистка РСФСР умерла на 75-м году жизни
Читать полностью