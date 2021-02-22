Власти Ирана выдали разрешение на использование китайской вакцины Sinopharm

ТЕГЕРАН, 22 февраля. /ТАСС/. Иранские власти выдали разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса китайской компании Sinopharm. Об этом в понедельник написал в Twitter глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур.

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"Выдано разрешение для экстренных импорта и использования вакцины, произведенной китайской компанией Sinopharm", - отметил он.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Китай выделил иранской стороне 250 тыс. доз препарата. "Дата отправки вакцины будет сообщена, как только будет подготовлен соответствующий рейс", - отметил он.

17 февраля власти Ирана выдали разрешение на использование в стране вакцин британско-шведской компании AstraZeneca и индийской Bharat Biotech.

9 февраля в Иране началась бесплатная добровольная вакцинация населения от коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V". На первом этапе предполагается прививать работников отделений реанимации и интенсивной терапии. Следующим шагом станет вакцинация прочих медицинских сотрудников и пожилых людей старше 65 лет. Использование вакцины иранского производства планируется начать в стране в апреле.