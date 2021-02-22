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Суд Литвы пока не будет рассматривать жалобу Киркорова по запрету на въезд в страну

Речь идет о запрете на въезд в течение пяти лет

ВИЛЬНЮС, 22 февраля. /ТАСС/. Вильнюсский окружной административный суд пока в силу процедурных нюансов не станет рассматривать жалобу российского исполнителя Филиппа Киркорова по запрету на въезд в Литву в течение пяти лет. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель судебной инстанции Аудрис Кутрявичюс.

"Заявитель вместе с жалобой должен представить решение, которое он оспаривает. Оно Киркорову еще не вручено, поэтому суд, не располагая всеми необходимыми документами, не может приступить к рассмотрению ходатайства", - пояснил он.

Как сообщил в четверг ТАСС представляющий интересы российского певца юрист Александр Добровинский, ходатайство с требованием выдать копию решения о запрете въезда Киркорова в Литву подано в суд Вильнюса. По словам Добровинского, решение литовского МИД никто до сих пор не видел, Киркорову его не передавали. Юрист добавил, что "такая секретность удивляет".

Киркоров 19 января был внесен в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД балтийской республики. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что своими поездками с концертами в Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине".

Как отметил после вердикта Добровинский, решение литовских властей будет обжаловано в судах Литвы и Европы. По его словам, заявители намерены отстаивать гражданскую позицию Киркорова с установкой на то, что "культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики". Как на прошлой неделе информировал Кутрявичюс, жалоба российского исполнителя, которую пока рассматривать не планируется, поступила в Вильнюсский окружной административный суд 15 февраля.

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