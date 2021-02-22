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Пандемия COVID-19

В Петербурге четыре больницы вернулись к плановой работе после приема пациентов с COVID-19

К плановой работе вернулись городская многопрофильная больница № 2, городская больница № 33 в Колпино, клиническая больница Святителя Луки и психиатрическая больница им. Кащенко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Четыре медучреждения Санкт-Петербурга после приема больных коронавирусной инфекцией вернулись к плановой работе. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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"Сегодня к плановой работе вернулись сразу четыре медучреждения. Крупнейшая Городская многопрофильная больница № 2 начала прием больных по экстренным показаниям, а сразу после праздников, с 24 февраля, начнет прием плановых больных. Также больше не работают с коронавирусными пациентами Городская больница № 33 в Колпино, и клиническая больница Святителя Луки, и психиатрическая больница им. Кащенко. Готовится к выводу 5-й павильон "Ленэкспо" - больных там уже нет", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

Всего из инфекционного фонда выведено около 1,1 тыс. коек в указанных больницах.

По данным Лисовца, на минувшей неделе в стационары, принимающие больных коронавирусной инфекцией, доставлены 2 тыс. 545 пациентов, неделей ранее этот показатель был равен 2 тыс. 365 человек. Таким образом, рост госпитализаций составил 7,6%. "Рост в основном связан с новым подходом к госпитализациям: лечь в больницу предлагается всем пациентам с хроническими заболеваниями старше 70 лет и всем пациентам с сахарным диабетом старше 50 лет", - добавил он.

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