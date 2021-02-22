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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза

Период предупреждения продлится с 1 часа ночи до 10 часов утра 23 февраля
© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в ночь на вторник из-за сильных морозов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

По данным метеослужбы, период предупреждения продлится с 1 часа ночи до 10 часов утра вторника. Кроме того, желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 среды.

Как ранее заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозы до 35 градусов прогнозируются в Московской и Рязанской областях в ночь на вторник.

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