Военнослужащие и курсанты смогут 23 февраля бесплатно посетить Музей Победы

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, а также курсанты военных учебных заведений и кадеты смогут посетить бесплатно Музей Победы 23 февраля в честь Дня защитника Отечества.

"В течение дня для действующих и будущих защитников Отечества - свободный вход в главное здание музея, на площадки военной техники, а также на открывающуюся в этот день выставку "Моторы войны". Для этого нужно будет предъявить соответствующее удостоверение", - рассказали в пресс-службе музея.

Также музей подготовил праздничную программу, присоединиться к которой смогут все посетители. Гостей ждут бесплатная экскурсия, конкурсно-игровая программа, концерты и тематические выставки. Так, в главном здании запланированы две музыкальные программы. В Зале Полководцев состоится концерт "Служить России" в рамках фестиваля "Журавли Победы". Любителей авторской песни ждут в кинозале "Конев", где участники клуба "Ветер Побед" исполнят военные песни.

Юных посетителей и их пап ждет конкурсно-игровая программа "Большие маневры". "Командам предстоит выполнить непростые задания - пройти по "мостику" и постараться с него не упасть, нарисовать боевую технику, продемонстрировать спортивную подготовку и смекалку, на скорость собрать и разобрать винтовку", - рассказывают в пресс-службе.

В этот день посетителям предлагают присоединиться к бесплатной экскурсии по выставке "Моторы войны", во время которой они познакомятся с уникальной коллекцией редких автомобилей времен Второй мировой. Гости музея также увидят раритеты, найденные поисковиками. На однодневной выставке поисковое объединение "Тризна" покажут реликвии, обнаруженные в местах боев в Московской, Смоленской и Тверской областях.