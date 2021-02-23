На Дальнем Востоке началось празднование Дня защитника Отечества

ТАСС, 23 февраля. Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, начались во вторник в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Основные из них проводят военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщили в пресс-службе ВВО.

На Камчатке военнослужащие вместе с ветеранами и студентами учебных заведений полуострова возложили венки и цветы у обелиска памяти Курильского десанта, у памятников Петру Ильичеву и Николаю Вилкову, а также возле памятника экипажу подводной лодки Л-16. По уже сложившейся традиции накануне праздника военнослужащие соединений ТОФ, дислоцированных в регионе, возложили венки и цветы к памятникам павшим защитникам Отечества. В соседней Сахалинской области на территориях большинства скверов и площадей областной столицы во вторник развернутся масштабные игровые, творческие и спортивные мероприятия.

Во Владивостоке праздничные мероприятия начнутся с памятных церемоний. В полдень гирлянды и цветы торжественно возложат к Вечному огню на мемориале "Боевая слава Тихоокеанского флота", а затем к стеле "Владивосток - город воинской славы". После этого городской праздник начнется на центральной площади столицы Приморья, где будут работать несколько локальных площадок. Гости праздника также смогут посетить выставку-ярмарку аксессуаров и предметов быта эпохи Средневековья и увидеть исторические костюмы. Еще одна выставка будет посвящена боевой технике, здесь будут представлены автомобили, стоящие на вооружении российской армии.

Необычным способом решили поздравить мужчин в удаленном селе Инчоун на Чукотке. Там начались гонки на собачьих упряжках. В Якутии праздник встретили предпоказом фильма "Рядовой Чээрин", снятого по мотивам повести фронтовика, якутского писателя Тимофея Сметанина. Фильм охватывает 1943 год, когда молодой охотник из Якутии Егор Чээрин, прибывший на передовую, стал снайпером и вступил в схватку с немецкими захватчиками. В съемках участвовали местные актеры.

В Еврейской автономной области в честь праздника отметили лучших юнармейцев, а в Приамурье в ряды юных патриотов приняли почти 1,5 тыс. детей и подростков. Прием в ряды юнармейцев пройдет и в Южно-Сахалинске. В Чите мужчин поздравили представители Забайкальской железной дороги, они вышли на железнодорожный переезд станции Антипиха, чтобы напомнить мужчинам-водителям о правилах безопасного пересечения путей.

Вечером в большинстве крупных городов Дальнего Востока прогремят салюты.

О празднике

23 февраля в России отмечается День Защитника Отечества. Эта дата стала праздничной еще в СССР. Тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Сегодня эта дата является выходным днем.