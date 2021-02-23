Коэффициент распространения коронавируса в Подмосковье поднялся до максимума с 11 октября

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Подмосковье во вторник поднялся до 1,21 - максимума с 11 октября, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Это связано с тем, что на прошлой неделе в регионе фиксировали минимальное за много месяцев число заразившихся, а в последние дни выявляют более 700 заболевших в сутки.

В России в целом показатель почти не изменился и составил 0,95. Ниже единицы коэффициент и в девяти из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших, включая Москву, где он снизился с 1,07 до 0,93.

В Иркутской области показатель равен 0,99, в Нижегородской - 0,98, в Свердловской - 0,97, в Ростовской и Красноярском крае - 0,96, в Архангельской области - 0,93, в Санкт-Петербурге - 0,91.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.