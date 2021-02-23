Члены коллегии Минобороны возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 23 Февраля. /ТАСС/. Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщили во вторник журналистам в военном ведомстве.

Путь от рабоче-крестьянской армии к "солдату будущего" – в спецпроекте ТАСС

От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут

От будёновки до "Ратника": 100 лет истории армии за 15 минут Путь от рабоче-крестьянской армии к "солдату будущего" – в спецпроекте ТАСС

"Члены коллегии Минобороны России возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве в память о погибших защитниках Отечества. В церемонии приняли участие представители руководящего состава Вооруженных сил РФ", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, дань памяти защитникам Отечества отдали заместители министра обороны России, главнокомандующие видами и командующие родами войск Вооруженных сил, а также ветераны.

Участники церемонии почтили память воинов, погибших, защищая Отечество, минутой молчания. Церемонию завершил торжественный марш роты Почетного караула.

23 февраля во всех гарнизонах ВС РФ проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.