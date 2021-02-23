В Галисии могут сделать обязательной вакцинацию от коронавируса

МАДРИД, 23 февраля. /ТАСС/. Власти автономного сообщества Галисия могут обязать население вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник телеканал LaSexta .

По его информации, региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. В большинстве случаев за необоснованный отказ сделать прививку будет грозить штраф от €1 тыс. до €3 тыс. При этом, как уточняет телеканал, санкция может достигать €60 тыс.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. Всего в королевстве было сделано более 3 млн прививок от коронавируса. В настоящий момент вакцинация в стране является добровольной. 18 февраля в автономном сообществе Мадрид сообщили, что планируют начать массовую вакцинацию населения в апреле.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 3,1 млн случаев заражения, свыше 67,6 тыс. пациентов умерли. В конце октября правительство Испании вновь ввело в стране режим повышенной готовности, действие которого продлено до мая текущего года. Сейчас темпы распространения инфекции в стране снижаются.