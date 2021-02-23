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Пандемия COVID-19

Джонсон назвал этически сложным вопрос о введении в Великобритании паспортов вакцинации

Премьер Соединенного Королевства отметил, что нельзя допустить дискриминации людей, которые по той или иной причине не получили вакцину или не могут быть привиты по медицинским показаниям

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании всесторонне рассмотрит этически сложный вопрос о введении в стране так называемых паспортов или сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил во вторник в интервью, показанном британским телеканалом Sky News, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

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"Это нечто совершенно новое для нашей страны, где никогда не было документов, которые необходимо было бы предъявлять в пабах или театрах. Требует изучения целый ряд сложных этических вопросов о том, может ли правительство требовать от людей иметь подобные документы или запрещать что-то [тем, у кого их нет]. Мы не можем допустить дискриминации людей, которые по той или иной причине не получили вакцину или не могут быть привиты по медицинским показаниям", - заявил Джонсон.

По словам премьер-министра, в ближайшие несколько месяцев комплексным изучением вопросов, связанных с возможностью введения паспортов, будет заниматься рабочая группа во главе с канцлером герцогства Ланкастерского (министром по особым поручениям) Майклом Гоувом. По словам Джонсона, у правительства есть время подробно рассмотреть все плюсы и минусы каждого подхода, пока в стране осуществляется программа массовой вакцинации населения. Ранее в британском кабмине заявляли, что изучат вопрос об использовании паспортов вакцинации на международном, национальном и местном уровнях, а также будут уделять особое внимание надежности таких документов.

"В том, что касается международного сообщения, то по пути введения паспортов вакцинации пойдет много стран, которые будут требовать наличия такого документа у въезжающих", - признал Джонсон. "На международном уровне они в любом случае будут использоваться", - добавил он.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили свыше 17,7 млн человек - больше 26% населения королевства. Привито подавляющее большинство людей из наиболее уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. К маю возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн человек. К концу июля возможность вакцинироваться должны получить все жители страны старше 16 лет.

С 4 января из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации в стране на всей территории Соединенного Королевства действует национальный карантин. В понедельник Джонсон объявил о том, что правительство приступит к ослаблению ограничительных мер 8 марта. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае, если ситуация продолжит улучшаться, откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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