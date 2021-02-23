Джонсон назвал этически сложным вопрос о введении в Великобритании паспортов вакцинации

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании всесторонне рассмотрит этически сложный вопрос о введении в стране так называемых паспортов или сертификатов вакцинации от коронавируса. Об этом заявил во вторник в интервью, показанном британским телеканалом Sky News , премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Это нечто совершенно новое для нашей страны, где никогда не было документов, которые необходимо было бы предъявлять в пабах или театрах. Требует изучения целый ряд сложных этических вопросов о том, может ли правительство требовать от людей иметь подобные документы или запрещать что-то [тем, у кого их нет]. Мы не можем допустить дискриминации людей, которые по той или иной причине не получили вакцину или не могут быть привиты по медицинским показаниям", - заявил Джонсон.

По словам премьер-министра, в ближайшие несколько месяцев комплексным изучением вопросов, связанных с возможностью введения паспортов, будет заниматься рабочая группа во главе с канцлером герцогства Ланкастерского (министром по особым поручениям) Майклом Гоувом. По словам Джонсона, у правительства есть время подробно рассмотреть все плюсы и минусы каждого подхода, пока в стране осуществляется программа массовой вакцинации населения. Ранее в британском кабмине заявляли, что изучат вопрос об использовании паспортов вакцинации на международном, национальном и местном уровнях, а также будут уделять особое внимание надежности таких документов.

"В том, что касается международного сообщения, то по пути введения паспортов вакцинации пойдет много стран, которые будут требовать наличия такого документа у въезжающих", - признал Джонсон. "На международном уровне они в любом случае будут использоваться", - добавил он.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К настоящему моменту первую дозу вакцины получили свыше 17,7 млн человек - больше 26% населения королевства. Привито подавляющее большинство людей из наиболее уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. К маю возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн человек. К концу июля возможность вакцинироваться должны получить все жители страны старше 16 лет.

С 4 января из-за резкого ухудшения эпидемической ситуации в стране на всей территории Соединенного Королевства действует национальный карантин. В понедельник Джонсон объявил о том, что правительство приступит к ослаблению ограничительных мер 8 марта. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае, если ситуация продолжит улучшаться, откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.