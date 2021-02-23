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Пандемия COVID-19

В Сенегале началась вакцинация от коронавируса препаратом Sinopharm

Первую инъекцию ввели министру здравоохранения и социальной поддержки республики Абдулаю Диуфу Сарру

РАБАТ, 23 февраля. /ТАСС/. Кампания по вакцинации населения от коронавируса началась во вторник в Сенегале. Как сообщает информационное агентство Agence de Presse Senegalaise, первая инъекция была введена министру здравоохранения и социальной поддержки республики Абдулаю Диуфу Сарру.

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На первом этапе кампании используется препарат китайской лаборатории Sinopharm, 200 тыс. доз которого уже поступили в Сенегал.

В приоритетные группы для вакцинации включены медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее во вторник президент Сенегала Маки Саль заявил, что намерен вакцинироваться в ближайшее время.

В Сенегале зафиксировано более 33 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом умерли 814 человек, выздоровели свыше 27 тыс.

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СенегалПандемия COVID-19
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