В КБР 100 наград участников Великой Отечественной вручили их потомкам

НАЛЬЧИК, 23 февраля. /ТАСС/. Сто государственных наград, обнаруженных за год поисковиками, вручили в Кабардино-Балкарии (КБР) в День защитника Отечества родственникам участников Великой Отечественной войны.

Их дети, внуки и правнуки получили ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды; медали "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За оборону Ленинграда", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", передает корресопндент ТАСС.

"Слова высокого уважения и бесконечной признательности мы сегодня адресуем участникам Великой Отечественной войны, отдаем дань памяти тем, кто ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины. Только наша небольшая Кабардино-Балкария на алтарь Победы принесла жизни 40 тыс. своих дочерей и сыновей, память о них вечна и священна. Убежден, для нынешних и будущих поколений нашего народа их подвиг и отвага, доблесть и самоотверженность будут всегда служить достойным примером истинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу", - сказал глава КБР Казбек Коков, обращаясь к собравшимся.

Вручая награды он подчеркнул, что "многие из солдат так и не узнали о высокой оценке Родиной их героизма и мужества". "В последние годы у нас ведется активная работа по восстановлению имен героев Великой Отечественной войны, мы будем и впредь делать все необходимое для сохранения и увековечения памяти тех, кто внес бесценный вклад в победу над злейшим врагом человечества - фашизмом", - заверил Коков.

Сотрудник налоговой службы Ахмед Нахушев вместе со своей дочерью Дианой ведет поиски героев войны уже седьмой год, за это время им удалось выявить более 300 неврученных государственных наград СССР и сделать все необходимое для передачи их в семьи погибших, либо умерших в мирное время участников войны.

"В год 75-летия Великой Победы мы продолжили работу по установлению судеб защитников Отечества, выявлению неизвестных героев и их неврученных наград. Сегодня в День защитников Отечества мы завершили очередной этап исследовательской работы, удалось разыскать еще 100 не врученных государственных наград СССР", - сказал Нахушев.

Благодарность потомков героев

Из 100 удостоверений к госнаградам СССР, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным, 48 принадлежат погибшим в годы Великой Отечественной войны и 35 - вернувшимся с фронта.

Со словами благодарности к поисковикам и организаторам встреч обратились потомки героев. "Мы знали, где и когда погиб наш отец и его брат, но то, что он был представлен к медали "За оборону Сталинграда", а дядя получил медаль "За оборону Ленинграда", установил Нахушев, за что ему огромная благодарность. Из пятерых детей моего отца сегодня осталась я одна, видимо Богу было угодно, чтобы я держала эту реликвию и предала его внукам и правнукам", - сказала дочь ветинструктора Чефелеуа Кучмезова Мария, получая удостоверение к медали "За оборону Сталинграда".

Сын капитана Мухамеда Тхагапсова Валерий получил удостоверения к ордену Красной Звезды и медалям "За оборону Сталинграда" и "За оборону Кавказа". "Мне волею судьбы пришлось служить в районах боевых действий, где воевал мой отец. Он для меня всегда был и останется нравственным ориентиром. Мы не имеем морального права предать забвению их подвиг и героизм", - отметил Валерий Тхагапсов.