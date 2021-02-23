В Казани открыли мемориал, посвященный 80-летию высшего артиллерийского училища

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Открытие мемориала, посвященного 80-летию со дня образования высшего артиллерийского командного училища им. маршала артиллерии Чистякова, состоялось во вторник в Казани. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан.

"В Казани, на улице Октябрьский городок, открыли мемориал, посвященный 80-летию со дня образования Казанского высшего артиллерийского командного училища им. маршала артиллерии Чистякова", - сказано в сообщении.

За 80 лет существования училища было подготовлено более 25 тыс. офицеров. Выпускники Казанского высшего артиллерийского командного училища были среди тех, кто обеспечивал полеты Юрия Гагарина и Валентины Терешковой в космос, старты пилотируемых космических кораблей "Восток", "Восход", "Союз", орбитальной станции "Салют", автоматических межпланетных станций. Имена многих из них занесены в Книгу памяти первооткрывателей космоса.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что восстановление мемориала было начато в 2016 году по инициативе региональной общественной организации ветеранов и выпускников училища. В настоящее время установлена стена с мемориальными досками, привезены две пушки.