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Пандемия COVID-19

Бразилия разрешила применение вакцины Pfizer от коронавируса

Этот препарат стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной для широкого использования в стране

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) во вторник разрешило использование вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции нового типа для всеобщего применения. Заседание руководства фармрегулятора транслировалось на канале агентства в YouTube.

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"Безопасность, качество и эффективность вакцины Pfizer/BioNTech проверена специалистами Anvisa, которые продолжают работу в интересах защиты здоровья бразильских граждан", - заявил на онлайн-заседании глава регулятора Антониу Барра Торрес.

Таким образом препарат Pfizer стал первой вакциной от COVID-19, разрешенной в Бразилии для широкого использования. Ранее регулятор также разрешил временное ограниченное применение в условиях чрезвычайной ситуации вакцин Оксфордского университета и фармакологической компании Astrazeneca, а также китайской Sinovac Biotech. На заседании во вторник чиновник выразил надежду, что в ближайшее время другие вакцины также будут одобрены для постоянного использования.

Прививочная кампания от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения используются препараты китайской Sinovac Biotech и AstraZeneca. По состоянию на вечер 22 февраля первую дозу вакцины получили почти 6 млн бразильцев (2,83% населения), еще 1,27 млн человек (0,6% населения) - обе.

На прошлой неделе в ряде крупных городов страны приостановили кампании по вакцинации из-за дефицита вакцин. Исключение было сделано только для тех, кто успел к тому моменту получить первую дозу.

Теги
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