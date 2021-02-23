Аэропорт Беслан в Северной Осетии закрыли из-за непогоды

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Беслан (Северная Осетия) приостановил прием и отправку авиарейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщили ТАСС во вторник в справочной аэропорта.

"Мы закрыты на вылет и на прилет по метеоусловиям", - сказала собеседница агентства, добавив, что в связи с задержкой рейсов пассажирам в аэропорту предоставляют горячее питание.

По ее словам, во вторник аэропорт Беслан принял рейс авиакомпании Utair, перенаправленный из аэропорта Магас (Ингушетия), также закрывшегося из-за непогоды, после чего в связи с ухудшением метеусловий вынужден был прекратить прием и отправку рейсов.

В пресс-службе аэропорта Магас сообщили, что вынуждены были перенаправить самолет авиакомпании Utair из Москвы в Беслан в связи с резким изменением погодных условий за несколько минут до посадки. "Сильный снег и боковой ветер в 17 м/с, даже обработка тремя тоннами реагента не дала результата. В связи с чем, чтобы не рисковать пассажирами, мы вынуждены были переправить самолет в аэропорт Беслана", - говорится в сообщении аэропорта.