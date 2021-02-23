Супруг королевы Елизаветы II принц Филип проведет в больнице еще несколько дней

ЛОНДОН, 23 февраля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филип, госпитализированный в Лондоне неделю назад, проведет в больнице еще несколько дней. Как говорится в распространенном во вторник заявлении Букингемского дворца, он проходит курс лечения инфекционного заболевания.

"Герцог Эдинбургский остается в больнице имени короля Эдуарда VII, где он находится на лечении в связи с инфекцией. Он чувствует себя хорошо, однако ожидается, что он останется в больнице еще на несколько дней", - отмечается в сообщении.

99-летний принц Филип был госпитализирован 16 февраля в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне из соображений предосторожности, после того как почувствовал недомогание. Во вторник младший сын герцога Эдинбургского граф Уэссекский Эдвард заявил в интервью телеканалу Sky News, что его отец "чувствует себя лучше и предвкушает выписку из больницы". О хорошем самочувствии принца Филипа в понедельник также рассказал журналистам его внук герцог Кембриджский Уильям, отец которого, наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, навестил того в госпитале в субботу днем.

Ранее источники агентства Reuters проинформировали, что госпитализация супруга 94-летней Елизаветы II не связана с коронавирусной инфекцией. О том, что монаршая чета привилась от коронавируса, Букингемский дворец сообщил 9 января. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих коронавирусных ограничений.

Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом отметили 73-летнюю годовщину своей свадьбы и Рождество. Королева перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.