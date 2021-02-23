Лавров поздравил ветерана Артеменко с Днем защитника Отечества

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник поздравил с Днем защитника Отечества ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня Игнату Сергеевичу [Артеменко] привезли поздравление от Сергея Лаврова. Подпись там одна, а с ней - много пылающих сердец, не сдающихся и не предающих память, - написала дипломат на своей странице в Facebook. - От себя могу сказать, что за Игната Сергеевича мы горой".

В поздравлении Лаврова, опубликованном на странице МИД РФ в Facebook, в частности, говорится о том, что Артеменко внес "личный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов", а в послевоенные годы "всемерно способствовал укреплению обороноспособности страны" в рядах военно-воздушных сил. "Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого доброго. Хотел бы Вас заверить, что МИД России продолжит делать максимум для сбережения доброго имени солдат-победителей", - подчеркнул российский министр.

В свою очередь Захарова напомнила, что часто рассказывает на брифингах о шагах, которые российское дипведомство предпринимает для недопущения искажения истории, осквернения памятников и памяти. "Моих [ветеранов] уж нет давно. И за Владислава Григорьевича Мачулко и за Юрия Ивановича Захарова, и за их погибших братьев по крови и оружию мы с единомышленниками будем стоять до конца", - добавила она.

Ранее мировой суд назначил Алексею Навальному штраф в размере 850 тыс. рублей за клевету в отношении Артеменко.