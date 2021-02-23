Коммунальные службы Петербурга вывезли с улиц города рекордное за зиму количество снега

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 февраля. /ТАСС/. Почти месячная норма осадков выпала за последние сутки в Петербурге, и коммунальные службы вывезли с улиц города рекордное за эту зиму количество снега. Для уборки были привлечены дополнительные ресурсы, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Николая Бондаренко.

"По данным на 23 февраля, за последние сутки с городских улиц вывезено рекордное за зиму количество снега - 45,6 тыс. куб. м", - говорится в сообщении. По словам Бондаренко, за последние сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. В ближайшее время ожидается увеличение снежного покрова еще на 10 см, после чего прогнозируется резкое потепление.

"В связи с этим дорожные службы города работают в усиленном режиме. В перерывах между снежными "залпами" работники дорожных предприятий максимальный ресурс сил и средств направляют на вывоз снега с улично-дорожной сети, а кровельщики - на снятие с потенциально-опасных крыш наледи. Между службами действует регламент о взаимодействии", - процитировали Бондаренко в пресс-службе.

Во вторник с городских дорог и тротуаров снег собирают 200 погрузчиков и 234 самосвала, в том числе дополнительно было привлечено 97 погрузчиков и 128 самосвалов. В целом на уборке города задействовано 1 211 единиц дорожной уборочной техники и 1 098 человек.

Вице-губернатор также отметил, что не все управляющие компании в городе смогли организовать оперативный вывоз снега с тротуаров после очистки крыш. По согласованию с дорожными службами снег сдвигается с тротуара в лотковую зону дороги, которая по регламенту очищается в срок от двух до 20 дней. "Коммунальным службам города поручено максимально активно освобождать город от снега. Петербуржцев, в свою очередь, просим быть очень внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях, с пониманием отнестись к работе дорожных служб рядом с их домами", - отметил вице-губернатор.

Прогноз на среду

Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, во вторник средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге около минус 11 градусов, что больше чем на пять градусов ниже климатической нормы.

"Завтра мощный атлантический циклон, названный нашими немецкими коллегами "Дитер", изменит ситуацию в атмосфере над северо-западом России, и к вечеру среды в город придут первые февральские оттепели. Сопровождать их будут снегопад и метели, днем переходящие в мокрый снег. Возможны гололедные явления, не исключены ледяные дожди", - отметил синоптик.