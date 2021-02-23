NBC: пожилой протестующий в США подал иск против полицейских, сбивших его в июне с ног

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Пожилой демонстрант, пострадавший в июне 2020 года на протестах в городе Буффало (штат Нью-Йорк), подал иск против полицейских, сбивших его с ног. Об этом сообщила во вторник на своем сайте телекомпания NBC.

По ее информации, соответствующая исковая жалоба поступила в понедельник в окружной суд западного округа штата Нью-Йорк. Мартин Гуджино, которому на момент инцидента было 75 лет, утверждает, что два полицейских - Аарон Торгласки и Роберт Маккейб - толкнули его на землю, в результате чего он получил черепно-мозговую травму. Кроме того, в иске фигурирует третий полицейский (Джон Лоси), который, согласно документу, советовал Торгласки и Маккейбу применить силу против протестующего, а также начальник полицейского управления города Байрон Локвуд, его заместитель и, кроме того, мэр Буффало Байрон Браун.

Истец утверждает, что с действием комендантского часа, который был введен во многих городах США на фоне протестов, было нарушено его право на мирное собрание. Гуджино требует возмещения ему ущерба на сумму, которую предстоит установить суду, а также наложения штрафа на фигурирующих в иске официальных лиц.

Ранее проведения судебного разбирательства в отношении двух полицейских, которые были отстранены от службы, добивался окружной прокурор Джон Флинн. Их обвинили в причинении телесных повреждений Гуджино. Однако в середине февраля жюри присяжных посчитало, что у властей недостаточно оснований для начала судебного разбирательства.

Руководство местного полицейского управления заявляло о планах провести собственное разбирательство в связи с произошедшим. Бывший президент США Дональд Трамп в июне 2020 года, комментируя инцидент, предположил, что он мог стать результатом провокации движения "Антифа", которое республиканец требовал признать в США террористической организацией.

Массовые протесты и беспорядки имели место во многих американских штатах после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая 2020 года жесткий удушающий прием. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.