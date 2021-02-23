Глава ЕК поддержала идею Макрона предоставить вакцину от COVID-19 медикам Африки

БРЮССЕЛЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен поддерживает предложение президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить медперсоналу в странах Африки вакцину от коронавируса. Об этом она заявила во вторник, выступая на онлайн-мероприятии ВОЗ на тему "План восстановления для всего мира".

"Я поддерживаю предложение президента Макрона пожертвовать необходимое количество доз вакцин для вакцинации медицинских работников в Африке", - сказала она.

Ранее Макрон заявил, что Франция призывает партнеров в Европе и США предоставить медперсоналу в странах Африки 13 млн доз вакцин от коронавируса. Он отметил, что "если это удастся сделать, это вызовет уважение к Западу".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 111,8 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. По данным ВОЗ от 22 февраля, число заразившихся коронавирусом в странах Африки составило 3 829 119.