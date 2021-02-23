Глава ВОЗ призвал богатые страны поделиться вакцинами от коронавируса с программой COVAX

ЖЕНЕВА, 23 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во вторник призвал страны с высокими доходами на душу населения выделить часть имеющихся у них вакцин от коронавируса механизму COVAX, ставящему целью обеспечение доступа к иммунизации для жителей небогатых государств.

"В мире сделано 210 млн прививок вакцинами от COVID-19, однако половина из них приходится всего на две страны, а 80% - на 10 стран. При этом более 200 государств еще не использовали ни одной дозы вакцины", - сказал Гебрейесус, выступая на международном онлайн-мероприятии, посвященном старту инициативы ВОЗ, Евросоюза и организации Global Citizen, направленной на мобилизацию мировой общественности для восстановления нормальной жизни после пандемии.

Глава ВОЗ напомнил, что темой предстоящего 7 апреля Всемирного дня здоровья будет "построение более здорового и справедливого мира". "Но чтобы эта тема стала реальностью, а не просто лозунгом, нам нужны срочные действия стран с высокими доходами и производителей [вакцины]", - подчеркнул он. Речь идет о "полном финансировании" международного партнерства ACT-Accelerator, а также о том, что эти страны и производители "поделятся дозами с COVAX", пояснил гендиректор.

"Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала, что здоровье людей существует не в вакууме", - констатировал он, добавив, что вакцины помогут "взять COVID-19 под контроль". Однако глава ВОЗ отметил, что при этом сохраняются прежние проблемы, которые пандемия только усугубила. "Нет вакцины от нищеты, голода, изменения климата и от неравенства", - резюмировал он.

Международное партнерство, получившее название "Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19" (ACT-Accelerator), было официально запущено 24 апреля 2020 года ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как пояснили в ВОЗ, эта инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19".

ВОЗ придает большое значение также механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он является одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.