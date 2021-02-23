СМИ: бразильянка заразилась коронавирусом, не дождавшись второй дозы вакцины

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 23 февраля. /ТАСС/. Жительница северо-восточного штата Баия заразилась коронавирусом нового типа, не успев получить вторую дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщает во вторник телеканал Globo .

По информации телеканала, речь идет о 53-летней медработнице Марие Анжелике ди Карвалью Собринью, которая ранее стала первой в регионе, кому был сделан укол первой дозы вакцины Coronavac, разработанной китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech. Как уточняется, женщина госпитализирована, ее состояние оценивается как стабильное.

"Она должна была привиться второй дозой 16 [февраля], однако 12-13 числа ее самочувствие начало ухудшаться, - пояснила телеканалу заведующая инфекционной больницей Сеуси Нунес. - С ней все в порядке, ей подают кислород, однако при движении она чувствует некоторый дискомфорт, поэтому ее оставили в больнице". После восстановления ей введут вторую дозу вакцины, сообщает Globo.

Ранее стало известно, что средний показатель эффективности Coronavac составляет 50,38% по результатам клинических испытаний в Бразилии. При этом максимальный уровень защиты достигается по истечении 20 дней с момента получения второй дозы препарата. Кроме того, напоминает Globo, подтверждения того, что люди, которые приобрели иммунитет от COVID-19 в результате вакцинации Coronavac, не переносят вирус, до сих пор нет.

Прививочная кампания от коронавируса стартовала в Бразилии 18 января. На данный момент для иммунизации населения используются препараты китайской Sinovac Biotech и AstraZeneca. По состоянию на вечер 22 февраля первую дозу вакцины получили почти 6 млн бразильцев (2,83% населения), еще 1,27 млн человек (0,6% населения) - обе.

На прошлой неделе в ряде крупных городов страны приостановили кампании по вакцинации из-за дефицита вакцин. Исключение было сделано только для тех, кто успел к тому моменту получить первую дозу.